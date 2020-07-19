結果呈陰性！馮盈盈何雁詩J.Arie報平安

歌手何雁詩（阿詩）、雷深如（J.Arie）連日來和確診新冠肺炎的施匡翹、宣傳人員阿佳接觸，兩人為安全計，即時接受深喉測試。阿詩在社交網上載和阿佳的合照，再報平安說：「報告出了，指我對新冠肺炎呈：陰性反應！曾傳出我確診消息，令很多朋友擔心，幸好今天報告得出結果，令自己大家也可以鬆一口氣。」

J.Arie亦在社交網表示其深喉測試為陰性，多謝各方集氣及念力，又說為安全起見，會繼續自我隔離，所有宣傳訪問已經改為phone-in或者文字WhatsApp。又說其宣傳經理阿佳哥曾話齋：「THE SHOW MUST GO ON！」她透露雖然阿佳仍在病房中，但仍繼續和她傾工作，證明他很勤力。

而有份主持無綫節目《#後生仔傾吓偈》前港姐馮盈盈，基於同節目的游嘉欣與新冠肺炎確診者施匡翹曾一起上演藝課，被視為緊密接觸者，為安全起見，今早也有到私家醫院接受深喉唾液測試，結果呈陰性，令她放下心頭大石，盈盈接受東網訪問時表示：「我冇病徵，亦唔屬高危一族，但一直有做嘢，所以為家人同同事安心去Check下，結果係病毒呈現陰性，不過我都會留喺自我隔離，密切注意自身情況，希望大家都平安無事，身體健康，全港上下一心同心抗疫，疫情盡快消退。」

因錄《勁歌金曲》而接觸確診宣傳工作人員的樂隊Dear Jane主音Tim於社交網發文報平安：「都收到好多message。LOVE!! 我地DearJane檢測完 全部都陰性。冇事。We tested negative。We good。當日我哋都冇近距離接觸甚至冇接觸到確診者。希望所有人都平安冇事。亦都願祝確診嘅盡快康復。大家繼續頂住，大家一齊撐着，讓大家一齊找到心安。」