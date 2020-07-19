專人踢走渣男！糖妹大把金融才俊埋身

歌手糖妹（黃山怡）為紀念入行10年，原定本月底在中環Live House舉行《糖兄妹十周年音樂會》，可惜第三波疫情大爆發，據知音樂會已決定取消，本來的直播安排亦延期，待疫情減退再「復騷」。與歌迷重聚前，唱片公司打算先開網上音樂會，但日期未定。

事業暫時膠着，感情生活又如何？入行以來緋聞少之又少的糖妹，據知私下追求者眾，大部分都是金融才俊，在活動上對她一見鍾情，繼而約飯局欲好好溝通，不過未待深入了解，已被「挑通眼眉」的經理人及同事統統「掃走」，嚴防「渣男」埋身！

糖妹受訪時笑說：「我位經理人好好，成日幫我處理晒啲狂蜂浪蝶。（公司唔畀拍拖？）唔係，佢哋自由度好大，只係唔想我浪費時間啫！（同事覺得個個都唔合格？）又唔係，只係我覺得唔啱啫！」又自爆出道時，有年長Fans在公開場合示愛：「佢好大聲叫我『老婆』，畀佢嚇一跳！」問到心儀對象的條件，她希望男友是圈外人、老實、孝順父母、心地善良及不花弗，重點是：「識氹我經理人！如果唔係點Date我，一世人搵一個啫！梗係Set得高啲，唔鍾意唔好夾硬嚟。」

另一半未出現，但糖妹感激「背後男人」容忍其脾氣及一直以來的幫助，她坦言彼此相處如親人，磨合到不發一言也知道心裏所想：「見佢凌晨5點都未瞓，好擔心佢身體。（邊個呀？）糖兄囉！分開發展後，佢做好多廣告嘢，但咁忙都幫我做監製，只係冇大事宣揚，大家先唔知啫！」

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