重拾童年回憶　DC角色變身搖搖車

電動搖搖車是不少人的童年回憶，入個一蚊就伴隨音樂搖動，好多細路玩到唔捨得落車。出開1:6 Action Figure的Hot Toys最近將回憶變成實物，推出全新CosRider電動搖搖車系列，由大頭Cosbaby坐上載具為造型，萌度十足。

頭炮一共5款高11cm至13.5cm，靈感全來自DC超級英雄電影，包括1989年電影版蝙蝠俠與蝙蝠車、《蝙蝠俠: 再戰風雲》的企鵝人跟鴨仔船、《蝙蝠俠：黑夜之神》的蝙蝠俠與蝙蝠車、小丑跟警車，以及《自殺特攻：超能暴隊》小丑、小丑女與他們的桃紅色跑車。

每款CosRider均提供USB插口，以「尿袋」就推得郁，通電後車身會前後搖動，車頭大燈也會隨之亮起；玩家更可把搖搖車連埋一齊，這時音樂便會同步播放，猶如大合唱一樣。隨盒還附有專屬硬幣乙枚，放到投幣口即可啟動一個或全套CosRider，讓大家重溫當年的入銀情景，相當富心思。以上CosRider現正接受預訂，預計今年第3季派貨。