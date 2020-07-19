疫境開騷！雷有輝嗌舊愛李麗珍嚟睇

殿堂級樂隊太極主音雷有輝（Patrick）將於8月中舉行兩場首個個人大型演唱會，是疫情下首個舉行的演唱會，獲得好隊友鄧建明（Joey Tang）擔任音樂總監。問到為何多年後才開個人騷？他笑言因太極年尾要開演唱會，Joey即讚他：「關咩事？基本上你個人演唱會係一早要開，只係你謙虛讓我開先，一讓就咁多年，今年老闆有計劃開騷，我就提議佢把聲真係可以做到個人演唱會有餘，老闆又可以攞到戲曲中心個場，夠晒靚聲，所以就啱啦，band又慳番，一把聲唱晒，真係張學友之後就到你㗎啦。」Patrcik即笑言：「又唔可以咁比較嘅。」Joey即謂：「你朋友嚟啫，之前我哋一開騷，佢一打電話學友就嚟做嘉賓。」問到今次可會又請學友來做嘉賓？Patrcik即笑言：「想請好多朋友嚟，但又覺得我咁多年先有一次自己嘅演出，所以我死霸爛霸都要霸住個台！不過好多朋友都自告奮勇嚟睇騷。」

Patrick亦謂老婆與兒子一定會來捧場，其中兒子更會來幫手：「佢對演唱會幕後製作好有興趣，所以叫佢嚟跟頭跟尾，幫我哋叫下嘢食、熨衫咁。」問到可會邀舊愛李麗珍來睇騷？他大方表示：「係喎，都可以呀，帶埋囡囡嚟。（仲有聯絡？）好耐冇聯絡啦，自從我結婚生仔後，好少見圈中朋友，因為少咗出去玩，都好掛住佢哋，開騷都係好機會同舊朋友聚舊。」而問到可會叫得郁哥哥雷有曜回港一同演出？他笑言：「我一個唔夠力，就算太極叫佢都唔夠力，要所有觀眾朋友大大力叫佢返嚟先得。（佢都有keep住唱歌？）係呀，佢喺溫哥華有做好多教會嘅嘢，都係彈音樂。」

而問到屆時可會唱太極的歌？兩人笑言：「千祈唔使，太多啦，冇位插入去，但佢哋會嚟睇騷，如果大家見到，咪捉佢哋上嚟囉。」至於問到Joey又可會叫近日復出的老友許志安來睇騷？他笑言：「我個騷都叫佢唔到喎，因為佢舊年未ready，但我幫你搞搞佢，幫你試吓。」他又講到上次在節目內大家一聽到對方把聲出現都很感動：「好掛住呢把聲，現場好多第二個廠嘅人都衝咗嚟睇，希望佢繼續努力，大家想聽佢唱歌。」另外，為確保大家安全，主辦方會派發口罩給每位入場觀眾。

場地：香港九龍貝爾特酒店