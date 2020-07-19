等咗半年終於復工！張慧儀感激老闆遷就仲加埋…

藝人張慧儀和養子Anson於今年1月返回家鄉馬來西亞過年後，因新冠肺炎爆發而滯留當地近半年，直至6月才返港。兩人自我居家檢疫隔離後，最近已回復正常生活，而因疫情停工半年的慧儀，日前正式復工，她為一直擔任代言廣告的醫學美容產品，拍攝新一年廣告。

原本這個廣告拍攝是安排在3月進行，但慧儀當時滯留馬來西亞未能來港，難得老闆願意將拍攝押後，配合她回港才開工。慧儀昨日拍攝時受訪坦言感恩，更稱最開心有人工加：「老闆好支持我，仲有得加人工，又肯遷就我，拖到依家先拍，我覺得自己好好彩！原本仲有其他工作，好似劇集都等我唔到要換人，但我都好明白，唔緊要啦，唔係全部冇晒已經好好！」

在馬國半年，慧儀稱「放縱」自己，盡情食玩瞓，難得與父母家人共處這段長時間，要好好享受，她說：「我冇節制㗎，因為疫情已令自己好壓抑，所以乜嘢都盡情做。（肥幾多磅？）我又冇上磅，不過塊面明顯瘦咗！」

慧儀今次代言的產品，親身試驗後面部收緊，她說：「放縱咗半年，返嚟隔離時，我自己都On Diet，冇食甜，只食烚菜，早餐只食蛋。（好Dry？）冇辦法，為健康，因為我唔太鍾意做運動！」疫情再爆發，慧儀稱兒子已提早暑假，幸子兒子都昰一名「宅男」，冇得出街都冇扭計。