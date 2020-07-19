為新戲搏到盡　陳欣妍殺入重慶大慶

藝人陳欣妍（Shirley）日前被發現與一印度籍男子於鬧市同行，二人更無懼疫情，進入重慶大廈範圍！Shirley否認「緋聞」，解釋只是工作上接觸，乘機向男友沈震軒大派定心丸。

Shirley早前以「Double S」組合打響名堂，工作愈接愈有。近日忙於拍攝ViuTV節目《辣伙頭》第二輯的她，日前竟被發現忙裏偷閒，撇下男友與一印籍男子於約會，二人全程雞啄唔斷，氣氛愉快。當天下午Shirley以一身粉色打扮現身尖沙咀街頭，戴上口罩的她於重慶大廈外駐足，不時撳電話似在傳訊息，未幾一名印籍男子由大廈走出來相迎，二人隨後結伴走入大堂。印籍男子邊行邊指指點點，Shirley則不時點頭回應，間中取出消毒用品搓手。

約半小時後二人分道揚鑣，Shirley徒步往海旁練跑，換裝後即加入「跑友群」齊齊做運動。以一身Bra Top、貼身褲打扮的她無懼酷熱天氣，做齊跑步、拉筋及壓腿，且大部分時間都口罩不離面，只間中「脫罩」喝水，顯得相當謹慎，黃昏左右她才收拾細軟離開。

事後記者致電Shirley，她聞言解釋：「印籍男子其實係我嚟緊拍新戲嘅導演。套戲本來3月開拍，因疫情押後到依家，印度外景應該去唔到嘞，戲裏面我又要接觸印度文化同跳肚皮舞，佢咪帶我去重慶大廈了解吓囉。（依家疫情咁嚴重，擔心開拍再受影響？）印度crew已經到咗香港隔離，本來月尾就開記者會，依家我都等通知。」