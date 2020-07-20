抱貓求醫憶慘事　林夏薇愛犬中毒失控爆喊

藝人林夏薇投入新劇拍攝，竟因劇情憶起某些傷痛，更自爆因此嚎哭人前！談到剛過去的生日，她揭露老公「派對幕後策劃者」的身份，言談間冧到爆，名副其實幸福小女人。

林夏薇與徐榮日前現身北角為無綫新劇《七公主》開工，劇情交代薇薇愛貓出事，嚇得她心急如焚帶貓咪求診，期間竟截不到的士，幸而遇上「貨車佬」徐榮打救。薇薇甫現身，即吸引大班街坊於酷熱天氣下企街睇明星，湊巧薇薇的火鍋店就在拍攝現場附近，她即吩咐店員送汽水及解渴飲品招呼台前幕後。

談到飼養寵物，薇薇自爆悲慘往事：「我屋企有3隻狗，其中一隻喺我拍緊《乘勝狙擊》時中毒，醫生話即使完全去清毒素，都有可能影響佢嘅消化系統及腸部壞死。終於佢接受咗幾次手術成功保命，但手術前我心情好差，返工同事問我咩事，即刻忍唔住爆喊！」

老公變「煮飯公」

上月30日度過33歲生日的薇薇，日前公開船P慶生照，問為何不與老公二人世界，她說：「夜晚有呀！其實船河佢都在場嘅，不過低調啫，一切嘅嘢都係佢安排。」又大爆另一半的「貼心行動」：「疫情以來都係佢煮飯，仲成日驚我唔夠營養，所以經常鑽研新菜式。」

至於在劇中與薇薇發展感情的徐榮，透露被對方影響：「劇情交代佢有情緒病，差唔多場場戲都要喊，搞到我都心情麻麻。有時想同佢傾吓偈，但佢要培養情緒入戲，等到佢笑，相信已經係拍攝尾聲喇！（遇過呢種女友未？）未，我鍾意啲唔使我照顧嘅。」他透露今次演行為藝術家，有多個不同造型：「會扮燈柱、金人同半男半女等，所以今次嘅功課，係要記住自己各款造型。」