東方日報C1：與確診麥德羅日日見　劉少君現病徵

繼麥德羅確診新冠肺炎後，幾乎與他日日見面的藝人好友劉少君自言打定輸數會「中招」，昨日更出現咳嗽病徵，求助衞生署後正等白車送院檢測，惟至昨晚截稿前已等超過24小時的他仍未送院，而他亦未有埋怨正陷呼吸困難的麥德羅播毒！

歌手施匡翹與經理人劉麗萍（Apple）、麥德羅、宣傳人員阿佳前日齊齊確診新冠肺炎，由於眾人連日來去過不少地方，接觸過不少人，當中不乏藝人，傳播鏈牽連甚廣，令娛樂圈人人自危，不少有接觸過確診者的藝人，聞風即趕到醫院做測試，幸而報告均屬陰性，暫未有再添確診者。

拒去駿洋邨 等白車送院

曾於本月10日在尖沙咀舉行網上音樂會的麥德羅，除了有40位粉絲到場外，當日還獲老友劉少君畀面撐場，期間二人除下口罩於台上一起高歌，之後幾乎日日見面，如今麥德羅確診，劉少君也大有機會於麥德羅潛伏期被感染。昨日本報致電劉少君，他表示正在尖沙咀某酒店等待救護車送院做檢測，問到可有病徵？他說：「冇發燒，不過一個鐘會有幾聲咳，間唔中想瞓覺，呼吸有問題，我覺得自己有九成中咗！衞生署搵咗我，本來叫我去隔離營，但我就話直接送院，不過由尋晚（18號）等到依家都未嚟到。」至昨晚截稿前，他已等候超過24小時，但仍未送院，他說：「本來架車嚟咗，但話送我去駿洋邨，我話要去醫院唔上車，佢哋就叫我再等，喺駿洋邨冇冷氣，冇病都熱到病啦！所以只能繼續等。」

劉少君更指與麥德羅的共同圈外朋友亦告確診，故認為作為緊密接觸者的他，應該未能幸免，問到可有聯絡麥德羅？他說：「有通電話，佢係個肺有少少花，不過佢成日做運動應該冇咩事嘅。（有冇嬲佢？）冇！佢都唔想！」而與麥德羅於明日舉行的網上音樂會，現已宣布取消，另外劉少君有個音樂騷亦被迫延期，損失數十萬元。

施匡翹病毒指數近零

而正於醫院接受治療的施匡翹及Apple，由確診入院至今依然沒有任何病徵，昨晨醫院再為二人進行深喉唾液檢測，新冠狀肺炎病毒指數接近零，所有檢查報告均顯示逐漸康復，施匡翹說：「尋日（前日）真係好亂，依家情況穩定，驗血、X光等都顯示正常！」對於施匡翹的情況，呼吸系統科專科醫生陳嘉榮指，病毒指數反映患者體內的病毒基因數量多寡，視乎帶病者本身的體質而異，並不代表病毒傳染性的高低，一旦超出指標便屬於陽性反應。他續指若患者的病毒指數偏低且沒有病徵，代表病情較為輕微，一般而言情況無大礙便能提早出院，不過仍要自我隔離。

麥德羅呼吸困難

及後Apple發聲明詳細講述自己、男友麥德羅及施匡翹染疫經過，澄清眾人無心播毒，並向受影響人士致歉。Apple與施匡翹情況良好，相反麥德羅病情略為反覆，昨晨出現呼吸困難，服藥後便昏睡，現時努力對抗病毒。至於同屬Apple旗下的蔣嘉瑩與蘇慧恩，昨日也有到醫院接受深喉測試，二人報告均屬陰性，大步檻過的蘇慧恩大呼好彩：「尋日（前日）同嗰個宣傳同事傾得最多偈，好彩冇事，可能平時食得維他命多，不過為安全起見，呢14日內所有工作同會議都取消，留家自我隔離。」

此外，麥德羅於潛伏期內除了舉行網上音樂會，也曾於尖沙咀與吳卓羲、謝天華、蔡一傑、高鈞賢、Joey Tang（鄧建明）等多位藝人飯敍，天華與高鈞賢受訪時均表示沒有病徵，Joey Tang說：「當晚去到唱咗首歌，嗰時麥德羅未到，同佢冇乜接觸，都擔心，所以都去咗做檢測。」

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