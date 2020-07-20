生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 選擇終生伴侶不止是單看樣貌的，大家能否心靈交流才是最重要呢！

牛：★ 你的積極樂觀的態度，使同事感到你的熱誠，他們也受感染而全程投入。

虎：→ 財富會在最近將有顯著的成長，可作一些長線投資，回報會是不錯的呢！

兔：→ 金錢都花費在休閒與玩樂方面，使你有入不敷之的感覺呢，快快收斂吧。

龍：↑ 財運上升，今天如果小賭的話可望有進帳，但要記住，小賭怡情好了。

蛇：→ 兩人一起生活久了，難免有些納悶的情況，不妨尋找一起找些新活動吧！

馬：↓ 是日沖煞，要多注意腸胃的健康，定時的飲食最要緊，免得自己辛苦。

羊：↓ 和愛侶容易發生爭吵一天，凡事大家互相遷就一下便天下太平了。

猴：↑ 以前沒有嘗試過的事，今天不妨大膽體驗一下。你會發現新的驚喜。

雞：→ 今天會有良好的工作表現，還有到外地出差的機會，要好好把握才對。

狗：→ 下班前不妨打電話給親愛的他，說些甜言蜜語，讓他感受到你的愛意呢。

豬：↓ 為事業衝刺固然重要，但也要回頭照顧一下情人，冷落對方對你沒好處。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌