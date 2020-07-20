Kanye穿避彈衣出席總統活動哭崩：差點殺死女兒

美國饒舌天王Kanye West本月初趁國慶宣布選今屆美國總統，之後一直遲遲未交表，日前更一度傳出放棄選，直至上星期他正式向聯邦選舉處入紙參選表，而昨日他到南卡羅萊納州北查爾斯頓進行首場競選集會。他怒斥墮胎行為時淚崩自爆曾考慮「殺死」女兒！

在頭上剃有競選主題標籤「2020 願景」（2020 Vision）字樣的Kanye，穿着一件寫上「保安人員」軍用避彈衣在台上發言。在一個小時的活動中他不改發牢騷的性格，提及多個題目包括社交媒體洗人腦、鴉片類藥物（Opioid）上癮的危險性、企業董事局欠缺多元性以及反對墮胎。其中他就自爆老婆Kim Kardashian佗住大女露芙（North）時，他想過要求老婆墮胎！他邊講邊喊：「我差啲殺死我個女。」但他指後來天主顯靈向他表示他的想法是錯誤。最後才打消墮胎念頭！而他亦透露亡母Donda佗住他時父親亦曾考慮過墮胎，幸好母親救回他一命。向來言論出位的Kanye在活動上更揚言一旦當選總統將推動政策，每生一個孩子就會豪派100萬美元（約780萬港元）以減低墮胎率。Kanye亦在活動中批評十九世紀非裔廢除黑奴主義分子、人道主義者塔布曼（Harriet Tubman），指她從未解放過奴隸：「塔布曼從冇真正解放奴隸，佢只係將奴隸為另一啲白人打工。」因令不少在場人士不滿離場！

Kanye首場競選集會惹來廣泛談論，活動結束後有網民留言懷疑有情緒病的Kanye發作胡發牢騷。而美國男歌手50 Cent前日亦有於社交網站轉發Kanye台上演說片段，並爆粗留言：「佢剛才講乜Ｘ。笑死人。」今次已非50 Cent首次批評Kanye，日前他亦公開批評Kanye選總統是另有目的。另方面，Kanye繼續發總統夢，他日前於社交網站上載P圖將其頭像加在總統山與歷代幾位總統一起。