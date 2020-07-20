中西合壁　美白袪斑有妙法

紫外線可穿透雲層或玻璃照射到皮膚，因此無論是戶外、室內或陰天，也需使用防曬產品，以及佩戴太陽眼鏡。 (方偉堅攝)

踏入夏季，許多人都會做足防曬措施，以避免紫外線直射皮膚，然而不少人的肌膚卻仍然會曬黑，甚至出斑，其實從中醫角度而言，這與體質有莫大關係。想對抗宿命？不妨聽聽專家意見，做個白滑無斑的型男索女！

中醫角度：你易曬黑出斑嗎？

肺虛：肺主皮毛，若果肺氣虛弱，皮膚氣血和代謝功能不足，便容易有色素沉澱。

脾虛：脾主肌肉，氣血生化的臟腑，若脾虛，氣血生成變弱，等同氣血循環差，營養欠佳，便會在肌肉上殘留色斑。

肝鬱：肝鬱會化火，令皮膚乾燥色斑湧現。

腎虛：腎主色是黑色，若果腎虛，黑色素便會湧現。

濕熱體質：濕熱令經絡堵塞，熱灼傷陰，於是便會影響氣血循環，色斑殘留在皮膚表面。

針灸按壓調理體質

針灸：針刺百會、合谷、三陰交、肺俞穴，佐以艾灸，隔日1次，7次為一療程。可一次過強化肺、肝、脾功能，從而加強自身防曬、美白與袪斑的功能 。

按壓穴位：列缺、足三里、肝俞穴位，每日四次，每次40壓，按致穴位有酸脹度為佳。能有效調理肺、肝、脾三個腑臟，達到曬而不黑。

營養師角度：美白袪斑食咩好？

維他命C：人體製造膠原蛋白的重要元素，更有助促進細胞及不同組織的生長及收復，也能阻止黑色素的形成。

食物來源：燈籠椒、橙、奇異果、西蘭花

維他命E：有抗氧化功效，可減慢皮膚老化，而且有助抑制黑色素在皮膚上沉積。

食物來源：堅果、 菠菜、牛油果

奧米加3脂肪酸：具有抗炎功效及保護皮膚細胞的作用，也可減低因紫外線照射而產生的自由基，從而減少對皮膚造成的破壞，有助保持皮膚健康。

食物來源：植物油、深海魚例如三文魚

兒茶素：強大的抗氧化物，可對抗令皮膚衰老的自由基。

食物來源：茶類，例如綠茶

花青素：減低自由基對人體的破壞及延緩衰老，保持皮膚彈性。

食物來源：紫薯、紫椰菜、藍莓、紫提子

胡蘿蔔素：可在體內轉化成維他命A，而維他命A對皮膚及結締組織的合成和收復十分重要，所以在曬太陽後脫皮也建議多補充維他命A，加快皮膚復原。

食物來源：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、菠菜