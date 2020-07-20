福山雅治悼念　事務所為三浦春馬低調舉殯

日本男星三浦春馬，前日被發現在東京的寓所上吊自殺身亡，終年30歲。其所屬事務所Amuse今日在官網聲明，透露與其家人商量後，已為他低調舉殯，並感謝工作夥伴、影迷一直以來對他的支持，由於疫情仍然嚴峻，日後才會再考慮再舉辦追思會。

外界對三浦離世大表震驚，同門大師兄福山雅治昨日亦透露其網上節目悼念。有指三浦兩年前開始酗酒，當時正值與舞蹈員菅原小春分手，同時亦與母親關係轉差，令他私生活備受困擾。

三浦在母親安排下，4歲加兒童劇團，7歲做童星演出NHK劇集出道，收入大部分交給母親管理。身為家中獨子的他19歲時曾想過息影，打算回鄉從事農業及留學進修，但卻遭母親反對，指他引退後便無法供樓。三浦的友人透露，雖然三浦的母親並非貪錢，但太倚靠兒子，母子關係日漸疏離。

同門大師兄福山雅治，昨晚在其歌迷會限定網上直播中追悼三浦。他表示：「三浦春馬已離開我們，現在仍然難以置信，接受不到他的離世。」三浦生前曾客串福山的劇集《神探伽利略》，也在公開活動翻唱福山的歌曲。福山透露兩人私下亦有交流，曾招待三浦到家中作客，一齊食飯，也會互傳短訊。福山希望外界能繼續喜愛三浦留下的作品，並自彈自唱《向日葵》一曲獻給故人。