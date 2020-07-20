【第一手直擊】劉少君自己Call白車等深喉檢測

繼歌手麥德羅確診新冠肺炎後，幾乎與他日日見面的藝人好友劉少君，昨日出現咳嗽病徵，已自言打定輸數會「中招」！事隔一日，劉少君已身在醫院等待檢測，他更向東網直擊自己求醫過程。

昨日稱求助衞生署後正等白車送院檢測的他，等超過36小時仍未送院，一直到今早約11時許，劉少君自己致電Call白車，並已到達醫院：「自己已電白車（救護車）到了QE（伊利沙伯醫院），現在等過程中😊在白車上的護士原來是我粉絲還有點欣慰！」劉少君現正等待深喉唾液檢測。問到其身體狀況？劉少君表示冇發燒，但有少少喉嚨痛同暈。

從劉少君提供嘅照片中，可見佢全副「武裝」上陣，面罩、口罩、眼鏡齊晒，並向鏡頭展示手指上嘅心跳檢測儀。

藝人劉少君因和麥德羅為親密接觸者，已出現咳嗽等病徵，自言打定輸數會「中招」的他已入醫院，他自拍短片報告最新狀況，戴上防疫面罩，病到兩眼無神的他表示現於伊利沙伯醫院，而醫生細心檢查又照顧周到，他說：「可能佢知道我同患病者（確診的麥德羅）有親密接觸，依家我都係度等（深喉測試）結果，希望個結果係好啦，如果有結果出嚟再同大家講，多謝大家。」