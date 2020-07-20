【確診新冠肺炎】麥德羅左肺痛仍有發燒

藝人麥德羅因確診新冠肺炎留醫，病情令人擔憂！他今早接受東網電話訪問，聲音沙啞兼語氣急速：「仲有發燒，成身發冷發熱咁，食咗退燒丸，我血壓高到去180，所以要食埋減壓丸。（劉少君話你個肺花咗？）係，依家講嘢左肺會痛，尋日我呼吸都好困難，尋日開始打第一支針，隔日都要打，打咗好似好啲，咳少咗，但都係全身乏力，好攰，瞓極唔夠，好暈，希望聽日會好啲！」入住隔離病房的他續謂：「4個人1間房，大家病情差唔多。」

病榻中的他不忘向記者追問劉少君情況，當聞得對方已進院，即放下心頭大石：「去到醫院都好啲。（擔心女友Apple？）我哋都係電話聯絡，不過佢嘅情況好過我好多！」收線前他補充：「多謝大家關心，好有心，我會努力抗毒。」

而劉麗萍（Apple）仍在隔離病房，精神良好仍未有病徵，亦不需用藥，不過其新冠肺炎菌指數時升時跌，要繼續留院觀察。另外，施匡翹身體及精神狀況均良好，聽日會再接受深喉唾液檢測，後日知結果。

Apple否認親弟播毒：好耐冇見

另外，有讀者爆料指Apple上周和胞弟在大埔舉行家庭聚會，但Apple確診後，其弟弟一家未有接受深喉測試惹「播毒」之嫌，Apple否認此事：「我因為工作忙關係，好耐冇見細佬啦，依家應齊心抗疫，希望啲人唔好唯恐天下不亂。」