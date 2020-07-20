時尚品牌口罩　為抗疫生活加添色彩！

隨着新冠肺炎確診數字急升，港府宣布市民在室內公共場所必須戴口罩，口罩彷彿已離不開我們的日常生活。但日戴夜戴不但會焗到暈，仲會悶到嘔。不如換個國際時尚大牌口罩，乘機轉吓心境，為抗疫時光加添樂趣和色彩？

剩餘織物製造

第一款要介紹的是紐約設計師Collina Strada以剩餘織物製造的口罩。由於不同織物有不同色彩和圖案組合，所以視覺上特別豐富。加上採用採用弓形固定，並有一個開口可在口內插入過濾器，方便重用。雖然定價為100美元，但每售出一個就會向「種子主權」（由土著人民領導的組織）捐贈3個。

街牌型黑設計

由街頭流行品牌Off-White推出的口罩，採用100%純棉平紋針織造，透氣性極高。口罩表面更印有品牌標誌性箭頭符號，相當有型。據品牌宣稱此口罩的銷售淨收益的100％將捐贈給COVID-19救災工作，所以大家入手的同時，其實也是加入抗疫行列。

女星至愛品牌

深受女星Angelina Jolie喜愛的瑞士品牌Akris也推出了一款由純棉製成、可清洗及重複使用的口罩。設計還附有可調節束帶，能確保配戴時緊貼面形。加上有桃紅、啡、橙及墨綠4色，可隨意配襯不同造型。同樣地，品牌亦應允每個口罩收益的50％將捐贈給兒童防衛基金會。

濃厚原住民色彩

澳洲原住民設計師Roopa Pemmaraju主理的同名品牌，亦帶來可重複使用的手工刺繡口罩，具有幾種不同的顏色，並可購買XS-XXL尺寸，適合不同Size的面形配戴。

和風絲綢口罩

去日本玩樂遙遙無期？戴番個極具和風感覺的口罩能否一解「鄉愁」？這個由美國时尚品牌VPL推出的口罩，由和服的真絲綢腰帶製成，所以每一個口罩的圖案都會有所不同。另外，口罩亦設有鬆緊帶，可通過打結變成耳圈來調節長度，十分方便。但由於屬真絲材質，所以用後只乾洗。

超華麗之選

奢侈品牌Michael Ngo推出的口罩，連樂壇天后Lady Gaga都深深喜愛。而今回發售的款式就以人手作，並鑲滿閃爍珠片，極盡華麗之能事。品牌為支持抗疫，此口罩的淨收益都直接流向洛杉磯地區食品銀行，該組織致力於為受COVID-19影響的低收入社區提供食品。不過要提提大家，由於訂製需時，柯打後一般要等一至兩周才能發貨。

黑色簡約風

不愛太花巧但又愛靡登設計？可考慮3.1 Phillip Lim的可重複使用口罩。一套五個的抗菌口罩，雖只用上純黑作主色，但加上APEX FOR YOUTH字句，設計簡約易襯衫。這個可機洗的口罩每售出10個，便會捐贈兩個口罩。

花花口罩

美國品牌X Suit推出的專業版XMASK有6個不同花款設計，具有可調節的帶子，可移動的閥門，可互換的過濾器，並且可以機洗。時尚得來更可隨意搭配不同服飾。