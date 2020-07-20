曾訪問施匡翹　DJ林子謙入住隔離營

歌手施匡翹確診新冠肺炎，曾訪問她的新城電台DJ林子謙，今日於社交網透露正出發進入隔離營。他上載在旅遊巴內的照片，見車內有人員幫忙登記，而他亦留言表示：「雖然入面無冷氣，無電視。但可以係一個機會寫個好劇本，睇吓書，整理下慈善協會啲文件，如無意外 30號凌晨出返黎，大家不用擔心。我很好！這是一個人生體驗。同時，請不要再對那些中了病毒的人講啲難聽說話。佢哋都唔想的。」

林子謙因曾和施匡翹在沒有戴口罩下，於密閉的直播室做訪問，同時又跟同樣確診的宣傳人員阿佳見面，成為親密接觸者的他於昨日收到衞生署的通知，今日被送往駿洋邨檢疫中心接受為期10天的隔離。

自言沒有發燒、咳嗽及任何不適的他接受訪問時表示：「我冇任何病徵，個深喉檢測報告仲未有，有關方面話要等48至72小時先有，如果呈陽性就直入醫院，陰性就留喺檢疫中心至30日，不過我都預咗入營，始終我都係親密接觸者。」他指身在約300呎單位，室內日常設備算完善，有電視、床、熱水煲及上網設備等，唯一令他感頭痛是沒有冷氣：「好熱，惟有對住部風扇強吹自己，仲要除衫、除褲，我戥有啲一家幾口住埋同一個單位啲人慘，應該都幾辛苦。」他又着外界不用擔心他，因在檢疫中心會有三餐提供，且每日都會有醫生及護士上門為他檢查身體，單位內有電話及call機，如有任何不適可即通知有關人員。林子謙呼籲外界勿再怪責施匡翹：「我睇到好多網民鬧施匡翹，話佢唔戴口罩周圍播毒，我想講其實佢都唔知自己中招，加上做藝人好多時都身不由己，咁我都睇到電視，有部份新聞報導員都冇戴口罩上鏡啦，所以我由頭到尾都冇怪過施匡翹同阿佳。」

謝高晉因亦是施匡翹及宣傳人員阿佳的親密接觸者，接受訪問時表示承認昨日已收到衞生署電話通知，將於1至2日內被送到隔離營接受隔離，未入營前現先接受家居隔離：「我都已經執晒嘢，我帶咗健身用器同幾套衫，入到去隔離營都係做吓運動度日，仲會帶埋一座琴，打算自學彈琴，依然都係等衞生署進一步消息，我都知道經理人同施匡翹嘅健康狀況轉好，希望佢哋快啲出院。」

另外，曾與麥德羅同場出席飯局的藝人高鈞賢，今日做深喉測試，其後他在社交網上載一張戴上護目鏡及口罩的自拍，並留言報平安：「謝謝好多朋友關心我，所以為了大家的安全今天做了檢測！放心我沒事你們也放心啦！記得請勤洗手戴口罩，加油。」孔德賢、陳欣茵、小肥檢測報告亦呈陰性。