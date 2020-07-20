吳啟明餐廳提早結業　補足遣散費畀員工

經典劇《大時代》中的「旺蟹」吳啟明，三年前在上環開了慢煮餐廳，一直其門如市，做午市和晚餐都有很好的回響，但啟明近年的生意受到社會運動和新冠肺炎疫情影響，原定今年8月便結業，但近日疫情再度爆發，政府禁晚市堂食，雖然可繼續做午市和外賣，但啟明不想員工有染疫風險，索性提早兩星期關閉餐廳，今天閂舖結業。

對員工甚有感情的啟明，他一早給他們出糧和計好遣散費，他接受東網訪問稱：「全部補足，我雖然早咗關門，但我冇扣糧，每個員工我都畀番封大利是，始終佢哋都盡心幫過我！」

啟明視這盤生意為玩票性質，蝕錢雖逾10萬元，但亦非太上心，因為餐廳對他來說，是招呼朋友成為一個聚腳地，又可配合他將研究菜色，給食客品嘗，是他最享受的地方。問到結業心情，他說：「如釋重負！因為煮嘢係我興趣，但經營生意及人事處理唔係我興趣，曾想提早兩年結業，但又諗到同業主有合約，為咗誠信我就做埋啦。完咗三年合約先走，今次提早，我係突然決定，原本我想呢個星期預啲朋友一齊嚟食一餐，開心吓，但今次疫情再爆冇辦法！（蝕多？）有蝕有賺，但總括係蝕，最蝕得多係內地兩間餐廳，仲執埋，不過我賺咗好多寶貴經驗！」