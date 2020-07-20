Tom@Mr.：有點唔捨得以前的自己

「小時侯，我的志願是做陳奕迅的鼓手，後來Mr.參與第一個大型節目，竟然有份back up 陳奕迅，雖然我只是負責打搖鈴，但都開心到爆，從未試過敲搖鈴都如此緊張。」樂隊Mr.的鼓手Tom坦言，到今時今日自己仍有大細路的一面，但亦深明自己已經長大，近年甚至打鼓時也無法集中，他說：「我也不知自己在想甚麼，可能是生了兒子之後，思考的事情多了，但這也是成長的證明。」

提到小朋友，Tom認為稱讚相當重要，有時更會讚仔仔一些很無聊的事，他說：「愈讚得多，他愈會向好，反而勉強迫他學習，他很多時候都會拒絕。」Tom表示，仔仔杜杜最喜歡和他一起洗澡，在浴缸對他說教，甚至會為Tom的工作提供建議，他說：「我覺得自己真的很幸運，有這樣的兒子，他會透過洗澡這個甜蜜時刻，不是想和我玩，而是想和我傾訴，以他的方法進入我的世界，令我非常感動。」

除此之外，Tom亦會和仔仔交流音樂，細心欣賞杜杜介紹的歌，他說：「我不會鬥氣，不會覺得小朋友介紹的就是兒歌，始終音樂口味十分個人，每個人聽的歌都不同，所以我不會迫他聽Beatles、U2、Coldplay，只會建議他接觸不同類型的音樂。」過往Mr.曾推出不少作品，當中《不屈》和《自言自語》是Tom最想向杜杜分享的歌，他說：「《不屈》十分簡單，希望他可以培養堅持不放棄的態度。至於《自言自語》，則是當年Mr.面臨天下無不散之筵席時的畫面，我想讓他知道人生就算堅持，就算有不屈的精神，也不代表無敵，可能到最後也會草草收場，即使如此，也要學習欣賞自己的努力，接受失敗，這才是人生。」