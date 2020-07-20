《殺手》劇透：閻武帶淑嫻離港散心

第十六集(07/20)

閻武（黎耀祥飾）發現淑嫻（江美儀飾）因耀漢（邵卓堯飾）的病缺錢，冒險接下高風險訂單，弄得一身傷。易蘭（龔嘉欣飾）稱要住進閻武家，還替他推單。向茜（李佳芯飾）找蘇菲亞（羅蘭飾）殺手經理人取代查理（鄭子誠飾），可是她未能完成考驗。易蘭因另一位殺手插手，而未能完成訂單要求，與玉蓮（馬海倫飾）理論卻不果。耀漢及後離世，易蘭建議閻武趁機會跟淑嫻一起。閻武一直致電淑嫻沒人接聽，闖進其家只見……

第十七集(07/21)

閻武帶淑嫻離港散心，當地有流氓認得閻武襲擊他，期間遇上雅雯（江嘉敏飾）。閻武本打算向流氓解釋當年的誤會，卻因愧疚不敢見他。閻武買醉自責，翌晨淑嫻成功游說流氓與閻武見面，讓閻武當面道歉。玉鳳（吳業坤飾）苦着臉光顧咖啡店，原來他正為疑似涉及殺手的兇案苦惱。向茜與森森（高海寧飾）擔心玉鳳會查出喬星，森森把玉鳳的證據偷走，但原來玉鳳已另存證據。喬星召集眾人開會，商討對策……

第十八集(07/22)

祥法（李成昌飾）欲購入一間戲院，正與業主洽談的對頭不肯放手，祥法改要啟揚（謝東閔飾）幫忙收購。蘇菲亞欣賞向茜，主動教她學用暗器。雅雯向閻武借錢，閻武發現她染上毒癮。有訂單要求易蘭與喬星（陳豪飾）合作，向茜到現場交收重要物件卻遇槍手，易蘭質疑向茜的能力。國標（戴耀明飾）奉祥法之命行動卻失敗，被警方通緝，蘇菲亞勸玉蓮不應干涉。向茜收到喬星的禮物大喜，森森卻憑禮物盒猜到二人正在交往……

第十九集(07/23)

向茜慌張解釋與喬星只是僱傭關係，森森亦發覺自己對喬星的感覺。玉鳳堅持殺手集團的存在，因而跟蹤國標。閻武聽到啟揚傳給素之（麥明詩飾）的語音短訊中，傳出祥法的聲音，於是答應天紅邀約。閻武的觸覺為祥法脫險，祥法決定聘用他。向茜自覺是連累，向喬星提出分手，喬星為了她向查理提出退休要求。喬星偕向茜外出，被森森偶然撞破。祥法要對手下行私刊，素之出口阻止，閻武見狀要將她帶走……

第二十集(07/24)

喬星拉雅雯到森森的家暫住，森森於日間還帶她到廟內看顧。祥法邀查理及喬星過檔，查理拒絕後與喬星遇上高空擲物。喬星怒極，找祥法表明拒絕合作。戲院被祥法的對頭成功購入，閻武將他帶到祥法面前，怎料祥法要啟揚與對頭私下決鬥……淼淼（譚嘉儀飾）氣走了雅雯，喬星猜出其所在，並勸雅雯放下重新開始生活。喬星收到祥法電話，指已捉走雅雯……