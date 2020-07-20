在家抗疫搞乜？崔碧珈拋胸拖地　黎諾懿抱仔玩務農

新冠肺炎日趨嚴峻，政府呼籲大家盡量留家抗疫，不少藝人都乖乖響應。黎諾懿因《刑偵日記》停工，他就發揮創意，教兒子一齊在家種植盆栽，有燈籠椒、檸檬、青檸及西瓜等，露台十足小果園：「教阿仔種嘢除咗培養佢嘅耐性，又可以更加了解植物生長，種出嘅嘢可以食，所以佢好期待收成。」另外，和黎諾懿合演《刑》劇、檢測呈陰性的姜皓文，則說感謝黎諾懿相助，不單介紹有關做檢測的資料，當知道他要找地方暫住，黎諾懿更主動提議，指姜皓文可搬到黎另外一間屋，甚至說不介意一起住。

至於身材弗爆的陳曉華及謝芷倫（Jan）就選擇在家做運動，前者做瑜伽，後者甚至就地取材健身，Jan表示：「我會用屋企嘅橙做道具配合做Gym，訓練平衡力，做完仲可以自己食番，吸收維他命C。」

另外，崔碧珈透露最近多了一個家居活動就是拖地：「我每日會用漂白水拖地，一日拖三次，因為我同家人同住，媽咪間中會出外，細佬又要返工。」而張沛樂（沙律）就變成疫境廚神，廚藝突飛猛進：「之前煮嘢食唔叻，所以呢段時間就訓練到我，開始整到啲特別嘅餸菜，好似馬來西亞羊肉串。我諗我都入得廚房出得廳堂㗎，希望快啲嫁得出，成為賢妻良母。」