【優質股+42吋長腿】Odilia沙灘畀老外撩飲汽水

女子組合Bingo成員員Odilia（陳康琪）有「絲襪女神」之稱，曾裝巨胸化身「大波Odi」成功吸睛後，再在社交網試穿性感絲襪而被封女神，日前她社交網上載性感泳衣相，雖自行「折彈」，但在沙灘上大晒圓渾美臀及42吋長腿，依然有睇頭。她受訪時說，近日見疫情嚴峻，相信未有機會再到沙灘，所以上載靚相「自High一番」:「嗰日我都係一條友去，自己Set機影相咋。」

有靚女在沙灘「乾煎荷包蛋」，自然惹人「博溝」的聯想，她說當日沉醉於自拍時，突然有外籍猛男上前搭訕：「佢話請我飲汽水喎，不過我唔飲汽水嘅，佢又話想同我做朋友，問我攞電話，不過師傅提我要多啲曬太陽先可以驅走身上陰氣，所以面對『西方朋友』，我一律Say No。」

第三波疫情入侵娛圈，其工作及收入亦大受影響，損失高達6位數字，大表無奈的她說：「之前有疫情，我教嗰啲跳舞班已經要延期，惟有喺網上開視像堂先，咁為大家健康着想，啲班暫停都啱嘅，不過好掛住啲學生囉。」另外，其網絡電影工作亦要暫緩，唯幸好為ViuTV所拍的靈異節目早前已拍畢。

談及歌手施匡翹不幸感染新冠肺炎，她稱和對方有淵源：「5月時一齊錄影勁歌金曲而識咗，因為我叫康琪，佢叫匡翹，所以大家好有親切感，知道佢出事後都好擔心，希望佢早日康復。」又說其大師兄海俊傑於上月曾和施匡翹師姐蔣嘉瑩合拍MV，同場還有確診的蔣嘉瑩經理人劉麗萍（Apple），不過因她有工作在身，未有探大師兄班，但較擔心曾和Apple接觸的公司同事，當得悉Apple「中招」後 ，即向同事提供核酸檢測資料，等同事可以盡快接受身體檢查。