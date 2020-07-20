刺客駭客輪住殺敵！Ubisoft重磅作公開

雖然疫情令一年一度的E3遊戲展也要取消，但無阻遊戲廠商發表新Game，早前大廠Ubisoft就自家舉辦了「Ubisoft Forward」線上發表會，為Game迷家帶來多款新作。

刺客血腥殺敵

最矚目當然是《刺客教條：維京紀元》，會上公布了實機遊玩片段，可見主角埃沃爾可以雙手持握武器，包括斧頭、劍、盾牌等對抗各式敵人，同時袖裏劍能精準地暗殺目標。在全新的戰鬥系統底下，玩家可以猛擊、肢解甚至斬首對手，殘酷程度遠勝歷代系列！新作Custom Made的部分亦較舊作豐富，不但毛髮、刺青、戰爭彩繪、武器與裝備均可自訂，連男女性別也可隨時切換，滿足玩家們的「變性」欲望。遊戲將於今年11月17日於Xbox One、PlayStation 4及Windows PC平台上市，在Xbox Series X和PlayStation 5主機發售時也會推出對應版本。

島國推翻暴君

另一招牌作《極地戰嚎》迎來第6集，故事來到虛構的熱帶天堂「亞拉」，獨裁者兼總統安東．卡斯迪路誓要培養兒子作為接班人。在這個動盪不安的島國，玩家將被捲入一場推翻暴君的革命運動中，並利用各式各樣的武器、載具及僱傭猛獸來完成任務。遊戲將於2021年2月18日推出，提供Xbox Series X、PlayStation 5、Xbox One、PlayStation 4及Windows PC多個版本。

駭入未來倫敦

《看門狗：自由軍團》（Watch Dogs: Legion）為同系第三集，玩家將扮演特工，於未來的英國倫敦參與抗爭，當中建築物如大笨鐘、倫敦塔橋等都參考了現實倫敦來打造，像真度極高。玩家需招攬各種職業的NPC，並借助他們的技能過關，暫時所知舊有道具如無人機、隱形蜘蛛機械人都有得用。遊戲定於今年10月29日推出，同樣支援Xbox One、PlayStation 4,、Windows PC多個平台。

未來版「食雞」開放公測

除了以上大作，Ubisoft Forward也公布了其他作品的消息，例如《湯姆克蘭西：菁英特工》將於 8 月 27 日在行動平台登場，玩家可以使用70位著名角色，外加無數的武器、裝備和獨特能力來升級與建立最致命的小隊，進行5x5射擊戰鬥。另外，仿似「食雞」的大逃殺遊戲《超能競地》Beta版即日開放予全球所有 PC玩家，遊戲設定在2054年的未來，最多可讓100名參戰者爭奪冠軍。