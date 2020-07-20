酒後亂性？阮小儀寸和泉素行窒人反應快

藝人阮小儀和日本籍男藝人和泉素行（Soko）為香港開電電視節《酒勻全香港》擔任主持，由於主持期間二人酒不離口，小儀和Soko因而發生不少趣事，小儀笑指對方飲多了酒，便會興奮得廣東話都變得流暢，Soko自稱日本節奏比香港慢，有點不習慣，其時即被小儀揶揄：「你窒我個反應又好快喎！」對於酒後亂性，小儀其實很有定力，加上她稱並不好杯中物：「其實我唔飲得，一飲多咗就腳板底癢，個胃又唔舒服，所以我唔敢飲多！不過我見過唔飲得嘅金剛，佢當年主持遊戲節目曾志偉要佢飲，冇辦法啦…最後醉到要瞓埋一邊！」旁邊的Soko又打趣稱：「飲酒可放鬆一下，人與人之間嘅行為會較親密，因為適當人際關係需要嘅！」

二人對酒的反應不一，但卻對香港釀酒的家族承傳這種精神相當敬佩，小儀說：「釀酒呢門學問，包含珍貴嘅知識，好似玫瑰露、五加皮，係香港釀製，由家族承傳，呢種堅持係好值得去敬佩，因為唔係潮流嘢，過程可能好悶，但唔要畀佢斷層，承傳真係好重要，見到仲有呢啲香港釀製，堅持本土味道，真係好感動。」

生於日本的Soko，見識香港這門傳承，覺到很大鼓舞，與小儀主持節目過程，亦獲益不少，他說：「過程失敗唔緊要，但本人會較執着，在香港生活後，工作中亦得到滿足，小儀都好鼓勵我，做得好會讚我！」Soko席間自爆曾與蘇絲黃合作時被鬧得很慘，小儀從旁提點：「單係鬧會好慘，讚嘅話可令對方更有勇氣表達！」

場地提供：The Stadium