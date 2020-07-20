異地戀憑歌傳情　陳明憙鍾意自由唔諗結婚

歌手陳明憙（Jocelyn）推出微電影主題曲《再再見》，為配合微電影比賽，故一定要4月出歌，但奈何一月尾時她去了美國過年，之後因疫情嚴重，故她要滯留當地，直至5月初才能返港。提到歌曲由她包辦作曲、填詞及監製，她笑言其實不想做埋監製：「但因為未錄完就去咗美國，點知返唔到嚟，所以好多和音都係喺美國自己錄，但又唔可以出去搵studio，所以好多都係喺衣櫃、廁所自己錄，好彩首歌係迷幻，就可以mix到完全聽唔到喺邊。」提到此歌是她第二次填廣東話歌詞，她坦言有給著名填詞人爸爸陳少琪過目：「佢又冇乜執，開始滿意。（之後想自己寫詞？）係呀，其實我上年尾出嗰隻碟佢已係完全冇參與，佢見到出嚟成個效果都唔錯，佢都會放手。（想逐漸撇甩『陳少琪女兒』嘅包袱？）係呀，雖然我都開心做創二代，但起碼慢慢成立自己一啲嘢。」

提到微電影中獻出螢幕初吻及螢幕求婚，她笑言：「但都唔難，因為唔係好浪漫，男友激嬲你然後氹番你，但如果我遇到呢個情況會打人。」講到她現時與大自然攝影師男友拍拖一年多，問到可已幻想將來被求婚的畫面？她笑言：「我鍾意靜靜地兩個人，喺郊外睇星星，其實我冇幻想咁多，我都想有surprise。（會唔會期待快啲被求婚？）唔期待，太快，我哋都鍾意自由，唔鍾意咁快被綁住，太早綁住大家會多咗負擔。（父母有冇催婚？）一啲都冇，因為做呢行預咗唔會咁早，同埋一齊咗年幾唔會咁快。」

Jocelyn又透露男友仍身在美國，未能返港，苦笑今次又是Long D（異地戀），很有經驗的她表示維繫異地戀最緊要是有計劃何時會見面及要互相信任，問到可會keep住每日向對方報到？她坦言：「因為有時差，我每日做嘢前會報到吓，到我夜晚佢就起身，就可以講吓今日做過咩，每日早晚兩次，變咗中間可以專心做嘢。」她又謂如果掛住男友就會寫歌：「每日寫一小段送畀佢，而佢知我鍾意觀星，就會出去影下星星，然後send畀我睇。」