與陸駿光共舞尋找浪漫　吳綺莉情願去游水

藝人吳綺莉（Elaine）有份參演的ViuTV新劇《太平紋身店》，劇中她一人分飾兩角，扮演一對孖生姊妹，其中「姐姐」患有妄想症，相當考演技！

不過「姐姐」一角因與陸駿光有一段含蓄的愛情線，談情戲只在夢境內發生，導演為了意境浪漫，特別設計一場二人跳探戈舞，為拍攝這場戲，他們特別接受了舞蹈訓練。

Elaine大讚劇集製作認真，原來從她從小自就學芭蕾舞，不過已有30年沒再接觸，她再穿上舞鞋，真係考試咁考。

Elaine表示多年來沒有接觸跳舞，偶爾在無綫台慶玩過吓：「以前台慶有練過，但係大班人跳，主角係秋官（鄭少秋），我哋班女仔喺側邊伴舞！（跳過芭蕾舞？）12﹑13歲嗰陣有時，但放低好耐啦，以前練習時，搞到腳指瘀晒！」

問可有接觸過探戈？Elaine說：「冇啦！但呢個劇好夢幻，劇中陸駿光追我，現實中冇行動，但導演就安排我哋夢中共舞，好浪漫囉！（跟跳舞好有緣？）反而運動我係有天分嘅，讀書時我有游水，仲喺香港公開賽泳隊，成日代表學校出賽，我最近都有去沙灘游水，可以游到好遠添！」