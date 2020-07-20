菊梓喬迷上拍劇　同反目張景淳合作都冇問題！

歌手菊梓喬（Hana）連續兩年揮低最大競爭對手吳若希，登上「最受歡迎女歌星」寶座，已貴為「星夢一姐」的她最近更轉戰電視圈拍劇，夥拍「視帝」王浩信、「視后」惠英紅、陳煒及黎諾懿等拍攝新劇《刑偵日記》。雖然只是非主線角色，但她一樣「全力以赴」背劇本，更夜夜逼自己罰抄，她受訪時說：「我啲記憶力好似金魚咁差，所以咪好似以前讀書咁，將啲對白抄喺本簿度加深記憶，呢個『默書記憶法』真係好有效㗎。」

問到可有發揮機會？Hana直言有對白：「好過前兩年嗰兩齣，只係出嚟喊吓就走得！今次飾演小說網站編輯，係王浩信個朋友，我有對白嘅！唔係長時間開工，所以未有機會食劇組啲飯盒。」自言已愛上拍劇，更向監製自薦「𢱑劇」：「我拍劇係新人，所以乜都肯做㗎！我都問監製仲有冇角色畀我試吓，好想加入《愛．回家》，做群姐（清潔阿姐）嘅角色都可以。（同張景淳合作喎？）冇問題！但做妓女、性感嗰啲就唔好，要顧及小朋友Fans嘅感受。」

Hana又指《刑》劇獲台前幕後如家人般照顧，最開心跟王浩信「相認」，原來兩人於兩年多前合唱過《溏心風暴3》的片尾曲《欲言又止》：「首歌有成600幾萬點擊㗎，今次拍劇成日傾唱歌啲嘢。」談到有傳參演的王浩信、連詩雅與戴祖儀都爭取唱劇集歌，Hana爆料：「黎諾懿都話自己唱歌好好聽，叫監製畀佢唱，佢仲話一開口唱，我會無地自容！哈哈！（劇集歌得三首咋喎？）暫時我未知有冇得唱，雖然監製話我走唔甩，但如果有半首歌唱已經好開心喇！」