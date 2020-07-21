陳展鵬被車撞到瞓地恐中招　唐詩詠避見阿爸搬竇

第三波新冠肺炎大爆發，全城戒備，不少娛樂圈工作煞停。身為人父的陳展鵬為了拍劇搵命博，昨日除口罩「不設防」拍外景，更無懼地下多細菌及病毒，冒「中毒」險瞓馬路！同場的唐詩詠為免回家「播毒」，與年邁父親暫時「分居」！

陳展鵬與唐詩詠昨日在將軍澳工業村為新劇《超能使者》拍外景，場口講述展鵬被汽車撞倒，擁有超能力的詩詠即衝前為他治療。近日疫情嚴重，但已為人父的展鵬仍非常搏命，既冒「中毒」危險瞓地，更任由工作人員在面上添血漿，但由於面朝猛烈太陽，加上地面熱力「夾攻」，他忍不住熱到皺眉，幸好幾Take便完成，即時飲冰水降溫。

被禁貼近囡囡

談到為工作豁出去，展鵬笑指角色經常被打，比瞓地及在街頭乾煎更辛苦！問到躺在熱辣辣的地面感覺如何，他說：「感覺自己好似一塊肉，喺上面慢煮緊，咁熱開工好容易瘦，好在唔使騷肌，否則頂唔順。」談及疫情嚴峻，他指太太單文柔最擔心，已落Order阻止他與囡囡太親近：「戴口罩拍唔到嘢，會盡量小心，太太叫我唔好哄咁埋個女度，驚我帶啲病毒返屋企，不過我成日都消毒物品隨身，又不時噴酒精，所以唔太驚。」

至於穿上長袖外套狂奔的詩詠，笑指企棟棟也不停標汗，體力很快消耗。談及疫情，她表示為同住的爸爸健康着想，已暫時搬走：「爸爸長期食藥，我成日喺出面驚有菌，哥哥有個空置單位，我搬過去暫住，都搬咗一星期，有叫爸爸盡量唔好去街，最多落樓下行吓，有咩需要我網上幫佢買。」