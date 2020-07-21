白羊：合作及公事進程等或遇阻力，但精神士氣較盛，求職及謀事等積極行事有助進展。

金牛：出門、公幹、出勤及海外項目等，壓力或會稍大，多休息，集中及戰鬥力將更佳。

雙子：人事問題或會較頻，社交應酬等宜多予耐性。不論多忙碌，宜多關懷家人和伴侶。

巨蟹：情緒不穩，公事進程或未如理想，求職、轉職或謀事等需多予耐性，勿輕易洩氣。

獅子：阻力稍大，出勤、公幹及海外項目等宜多作準備，文書、傳訊等工序宜多花心神。

處女：經濟狀況或正處於變動期，宜作檢討重整。做生意、自由業或銷售業的需予耐性。

天秤：情緒不穩，與家人、伴侶相處宜多予耐性，多聯絡及多表關懷，關係將更和順。

天蠍：體能稍遜，工作時宜多注意合作及人際關係，公餘多休息，有助提升效率和表現。

人馬：不論公私，注意人際關係和溝通情況，將更和順。善用時間，多關懷家人、伴侶。

山羊：人氣及情緒略為不穩，與家人、伴侶相處，注意言辭及多予體諒，將更感愜意。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、海外項目等，小心處理文書等工序，進展更佳。

雙魚：近日經濟狀況或較不穩，檢討與重整，多格價、多比較，助減省開支及維持穩定。