家長注意！將有學童口罩預售

疫情來到第三波，日日感染人數不絕，雖然學童已經提早放暑假，可以留家抗疫，但新學年總會來，而學童口罩向來較難「撲」到，為免出現無口罩用的情況，家長們都會未雨綢繆。由兩位從事教育工作、土生土長的80後港爸：豆爸爸、洋爸爸創辦的「Maskology 口罩．學」，將於7月23日（星期四）中午12時起，於網站公開預售學童口罩，並定於8月11日開始發貨。這次推出的口罩會以顏色先行，分別有「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）四種顏色，不論男孩或女孩都適合，家長又可以選擇「雜果冰」四色組合，自行揀選心愛色系。

學童口罩每盒50隻（尺寸： 142mm x 92mm ± 3mm） ，每兩盒口罩附送「耳後唔痛」護耳扣乙個，顏色選擇方面以兩盒為單位，每兩盒可選擇其中一款顏色，如購買六盒則可選擇「雜果冰」（即每兩盒有四色各一包，每包25隻），非常靈活。如果大家有需要，可以留意吓啦！預售網站 www.maskology.com.hk （將於 7月 23 日中午12時啟動）又或到專頁 www.facebook.com/maskology.hk 了解一下。