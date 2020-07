36G咪神崔碧珈自爆床伴身份,公開閨房樂!崔碧珈網晒床照,相中坐在床上的她穿超緊身喱士背心,G Cup導彈幾乎破衣而出,她留言:「Share with you "My bed" haha!公開由細到大嘅『偶像』公仔,BB出世嘅時候,媽咪已經係買呢個公仔嘅床單畀我,幾十年後嘅今日媽咪依然係買呢個公仔嘅床單畀我。#同大家公開我嘅房間 #第一次影我間房 #幾日前嘅拔罐印仲喺到 #本身冇紋身嘅我 #個拔罐印好似紋身咁有啲睇唔慣」

自爆床伴是卡通人物Hello Kitty的她,迅即吸引不少網民留言大讚索爆燈,更有網民大膽表態「自薦」當「床伴」:「I just wanna sleep with you everyday,can you accept me?」(我只想每天都跟你睡,接受我嗎?」