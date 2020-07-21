Ronald Dahl系列童裝　變身小文青

炎炎夏日，好動活潑的小豆釘莫說走到街上(雖然近日都無乜點去了)，單是留在家中也會玩到大汗淋漓，一日更換4、5件衫也屬等閒，所以是時候為他們添置大量舒爽衣飾，好讓替換時可以有更多選擇。英國馬莎Marks & Spencer (M&S) 童裝向來深得父母歡心，質地柔軟親膚外，亦有豐富的產品種類，除了百搭長青的單品外，今年的卡通聯乘系列更是多不勝數，當中包括有著名兒童文學作家Ronald Dahl 系列、經典的Star Wars™星球大戰系列、風靡全球的Disney Frozen 2™魔雪奇緣系列和Marvel™漫威系列等，連配件也有不少選擇，其中Ronald Dahl 系列是不少小文青的至愛，或許連父母都會想起《Charlie and the Chocolate Factory》、《Matilda》、《The BFG》等富趣味性的兒童文學！

親膚質料

此外，值得一提是，部分產品採用了Better Cotton Initiate (BCI) 的棉花作原材料，能減少對皮膚的刺激，亦可支持可持續發展的其中一環，着新衫都可以着得好有意思呀！