槙原敬之毒案押後一個月初審　再犯面臨入獄兩年

曾為組合SMAP創作名曲《世界上唯一的花》的51歲日本男歌手槙原敬之，今年2月因涉藏毒，相隔21年再度被捕，他其後獲准以500萬日圓(約35萬港元)保釋。

案件原定於6月17日在東京地方裁判署初審，但法院宣布因疫情延期至今日上午開審。一早有約510名市民到法院外排隊，爭奪29個旁聽座位。法院為預防疫情擴散，案件獲安排使用面積最大有98席的法庭審訊，並於網頁公開旁聽席抽選結果。到場旁聽人士要隔開而坐，以保持一定的社交距離，

剪了短髮的槙原戴上黑框眼鏡及口罩現身庭上，他被指於2018年3月至4月期間，在東京的寓所藏有0.083克興奮劑及64.2毫升危險藥物RUSH（亞硝酸鹽），違反麻藥取締法被起訴。槙原承認控罪，並公開道歉：「對協助我從事音樂活動的人及支持我的歌迷，實在感到很抱歉。」槙原爆出再度涉毒醜聞後，導致原定夏天推出的出道30周年精選大碟及秋冬舉行巡唱叫停，約8500萬日圓(約612萬港元)的損失由事務所支付。控方又指他於1999年首次被判吸罪成後，亦曾使用危險藥物RUSH，要求判他入獄兩年，並於下月3日宣判。