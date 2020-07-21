安芭大反擊上庭爆曾擔心被前夫尊尼殺死

荷里活影壇巨星尊尼特普（Johnny Depp）指控《英國太陽報》誹謗案昨日踏入第10日審訊，終於輪到尊尼前妻安芭赫德（Amber Heard）在法庭上作供數臭前夫！

由女友陪伴上庭的安芭向法庭呈上文件，大爆曾經被尊尼以暴力和言語上虐待，恐嚇拳打腳踢樣樣齊！更指曾經有幾次嚴重到以為尊尼會殺死她，並被尊尼恐嚇過幾次要將她殺死。她說：「佢曾經重覆又重覆鬧我：『你毀我人生，我憎恨你，我將會殺Ｘ死你然後Ｘ你屍體。」此外，安芭亦爆尊尼曾在寓所外門前小便。而安芭亦指尊尼係「醋狂」最愛呷她醋！除了對她演床戲或片中的衣服打扮有意見之外，甚至懷疑她至少和八名合作或一同試鏡的男星包括里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、Channing Tatum、愛迪雷美（Eddie Redmaye）以及比利卜科頓（Billy Bob Thorton）等有染。而安芭更指前夫更會為他們起難聽的花名，例如叫里奧仔為「南瓜頭」、Channing為「薯頭」！

不過昨日庭上尊尼律師亦有播放一段聲帶，聲帶中安芭爆粗稱尊尼為「仆ＸBB」更自爆出手打他。