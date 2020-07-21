情緒病發作！Kanye留言爆老婆逼佢見醫生

美國饒舌天王Kanye West日前在首場總統競選集會中大爆佗住女兒露芙（North）時曾考慮叫老婆Kim Kardashian墮胎。有指Kim對言論大為不滿並好擔心他的精神問題！話口未完，Kanye昨晚於社交網站連發多篇留言大爆Kim企圖逼他見醫生！

有指Kim不滿老公在競選集會中爆料，原本她打算等女兒露芙長大之後才知道此事。更有指Kim、家人以及Kanye的朋友都好擔他的精神狀態要求他尋求幫助，不過卻遭他拒絕。Kanye昨晚留言說：「Kim試圖帶醫生並將我哋鎖埋一齊。」

之後他不斷於社交網站大發牢騷向多人連環發炮！他指唔想外母Kris Jenner接近其子女，亦指男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）沒有現身為他的服裝品牌拍廣告。此外亦大爆時尚雜誌主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）拒與他合作因為覺得他瘋狂。更指所有人都知道電影《訪．嚇》（Get Out）是有關他，仲話有如片中情節指Kim嘗試飛去懷俄明搵醫生將他鎖起，因為他哭訴有關拯救女兒生命。之後Kanye繼續胡言亂語：「我愛我的妻子。我家人一定要住我隔離。而唔係再由E或全國廣播公司（NBC）決定。」而兩小時前Kanye於社交網站再留言話自己目前專注回音樂並宣布本周五將出新碟《Donda》。因而外界預計他放棄選總統！

Kanye的精神情況惹來親友以及Fans憂心之外，就連曾患上躁鬱症的女歌手Halsey亦表示關注Kanye的情況，仲話Kanye的情況唔係講笑。仲叫網民如果唔體諒或施予同情的話就唔好出聲。