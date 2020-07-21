被指為溝仔組足球隊　Apink事務所告網民散布謠言

韓國女團Apink成員吳夏榮、TWICE成員志效與Mina、gugudan成員金世正與金娜英、EXID成員正花及女星金賽綸等日前組成「FC RUMOR」女子足球隊，「FC RUMOR」透過官方社交網公開女子隊訓練的照片，有網民發現相中疑似有男隊員的身影，質疑眾女藝人組成女子隊是借機結識男子隊成員，而男子隊已於早前成立，男團防彈少年團成員Jungkook、ASTRO成員車銀優與Jin Jin、Seventeen成員Seungkwan、男歌手任英雄及羽毛球選手李龍大亦被指是男子隊的成員，而當中亦有圈外人。

對於被指組成女子足球隊是為了「溝仔」，吳夏榮前日透過社交網發文澄清她們只是因為喜歡踢足球而組成同好會，對收到網上的惡意留言及欺凌私訊感到驚訝：「我們並沒有跟其他人（男子隊）見面，只是因為喜歡運動和比賽才聚在一起，我只是想告訴粉絲們我正在認真學踼足球，但現在大家卻往其他方向想了。」她又指女子隊與男子隊完全無關，也從來沒有與男子隊一起踢波，希望大家停止惡意猜測。而金世正亦透過社交網強調不認識男子隊成員：「我們完全沒有任何關係，我們也不好奇對方隊伍到底有哪些成員。」

Apink所屬的Plan A事務所表示：「我們發現了針對吳夏榮的人身攻擊及性騷擾等惡意留言，已通過舉報和監控得知事態的嚴重性，正在收集有關資料，在經過檢視收到的舉報內容後採取強硬的法律行動追究。」