佐藤健送最後一程　東京電影節貼三浦新垣合照悼念

30歲日本男星三浦春馬，上周六驚傳在家中上吊自殺身亡，其所屬事務所昨日透露已為他低調舉殯。據知其喪禮於前日舉行，其圈中好友三浦翔平、同門男星佐藤健及樂隊ONE OK ROCK主音Taka等都有到場送他最後一程。

三浦離世消息令無數粉絲及圈內人震驚。今年3月剛與三浦合演舞台劇的女團乃木坂46成員生田繪梨花，得悉拍檔死訊後大受打擊，情緒失控痛哭導致過度換氣症候群，因而以身體不適為由，臨時缺席當晚舉行的直播騷《音樂之日2020》演出，改由隊友久保史緒里頂替其演出部分。同門男星神木隆之介亦受三浦離世打擊，宣布押後原定今日在其視頻舉行的直播。

而東京國際電影節昨日於官方社交網貼出2007年三浦與緋聞女友新垣結衣為電影《戀空》參加第20屆東京電影節活動時的照片悼念。連來日都有不少粉絲到三浦寓所外拜祭，事務所則要求傳媒自律，不要前往三浦親人的寓所採訪。

此外，三浦與電影《小偷家族》女星松岡茉優合演的9月播出的新劇《錢的盡頭是戀愛的開始》，現時已暫停拍攝。劇集拍畢3集，電視台表示難覓頂替人選，不排除押後至明年，不少網民則留言希望電視台能播出三浦生前最後演出。而他生前接下串流收費平台Hulu的明年新劇，但現在開拍計劃已暫停。