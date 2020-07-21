7日黃金期！劉少君入院後開始治療　麥德羅冇發燒

藝人麥德羅日前確診新冠肺炎，最近與他頻頻見面的劉少君昨晚亦證實確診。正留院接受治療的他，今早接受東網訪問，表示留院一晚後精神不錯，身體也未有異常，院方於早上已開始為他進行各方面測試，他說：「個女醫生話畀我聽，啲微菌仔入咗身體入面會繁殖，所以最好喺7日內治咗佢，依家喺度治療當中，多謝大家關心。」相中嘅佢手握拳頭，意志堅定！

劉少君之後再向東網表示：「今天非常感動，有班很久未見朋友都慰問我，其中兩、三位女朋友為我而哭…搞到我是開心還是…其中一位女藝人程芷渝，她也在珠海隔離中，都為我而哭泣真的無言感謝！」

而麥德羅今日繼續向傳媒交待病情進展，聲音沙啞的他表示沒有身體發冷發熱，沒有發燒：「一路吸氣…胸口有啲痛…口腔有啲寡…三樣嘢，多謝有心！」麥德羅女友劉麗萍（Apple）就表示日內會再驗血、照肺，24日會再接受深喉唾液檢測。

另外，確診新冠肺炎的施匡翹於社交網報平安：「患難見真情。這幾天一時間發生很多事情，不知道怎麼處理，一切能夠交待清楚真實狀況。感謝大家的祝福和關心，我暫時感覺良好，陸續收到接觸過的朋友沒有事，是我這幾天最感恩的事。疫情比想像中更接近，大家要同心努力抗疫，可以的情況之下盡量避免外出，一起加油！」受訪時，她透露已交第二次深候唾液等候檢測結果，她說：「今日冇發燒，精神良好嘅，初步都係話我冇嘢，今朝再畀多次深喉唾液做檢驗，係我確診之後第二次驗深喉，因為醫院都繁忙，之後有結果我就可以同大家講番，佢哋嘅意思係，應該一般冇咁快會即刻冇晒啲病毒嘅。」