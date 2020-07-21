港姐：變髮換形象！黃婉恩遲大到被「捉走」

黃婉恩遲到，即被保母「捉走」。

本屆港姐16強誕生，大會安排她們分批「變髮」，今早5位佳麗陳煦凝、陳楨怡、羅雪妍、何孟珊及黃婉恩陸續抵達九龍塘髮型屋，吸引傳媒到場採訪。商場保安一度到場了解外，更派人致電髮型屋溝通。

幾位佳麗甫見傳媒都停步拍照受訪，惟黃婉恩姍姍來遲，拍照後即被保母「捉走」，而最早到場的陳煦凝及陳楨怡感情要好，「孖公仔」現身。

一眾佳麗由於疫情肆虐都「嚴陣以待」，只於記者拍照時略除口罩，其中羅雪妍最為謹慎，主動向記者表示：「我行遠少少，大家保持距離安全啲。」又表示理髮期間會全程「不脫罩」。

對於無綫意欲8月舉行總選，如今疫情嚴重，是否覺得有需要押後，一眾佳麗不約而同表示「等無綫安排及決定」，提到「台上戴罩出賽」，羅雪妍更搞笑謂：「可能今年會呢。」

5位佳麗「變髮」後步出髮型屋讓記者拍照及簡單受訪，保母在旁示意只可發問有關髮型問題。而眾人變化不算太大，最突出要算是羅雪妍，相信她有在髮型屋內補妝，談到髮型，她表示：「冇電髮，呢個係一次性造型。剪咗layer、染咗髮根，成個樣出晒嚟囉！」何孟珊則大讚髮型師設計：「剪咗好多，我髮量比較多少少，染咗灰啡色好鍾意。」而陳煦凝則被剪去13、4厘米秀髮。

陳楨怡與黃婉恩結伴離去時，記者趨前追問她「收兵」、夜蒲及與戴祖儀前男友感情轇轕等問題時，她只但笑不語，未有正面回應。

至於本月17號曾到訪將軍澳電視城，她們亦不擔心會被傳染，問到會否去檢疫，一眾佳麗都表示相信無綫會有適當安排及處理。