《迷網》劇透：張慧子浩司徒忠情陷五角戀

第七集(07/21)

張慧（高海寧飾）向子浩（黃祥興飾）問起與Mary（莊思敏飾）的關係，子浩安慰指二人只在公事上合作。網罪科着手調查網購公司資料外洩，懷疑案件與美婷男友俊傑（朱敏瀚飾）有關，美婷（陳曉華飾）亦被調離調查工作。子浩帶張慧參觀新辦公室，但張慧得知生日當天子浩要與Mary公幹後感不悅，子浩炮製驚喜給張慧派定心丸。另邊廂，世軒（容天佑飾）在片場被眾人欺負，司徒正（樓嘉豪飾）看在眼內，體會到當編劇的辛酸。美婷發現俊傑被網罪科組員跟蹤，不滿下遂向司徒忠詢問原因。俊傑及後被網罪科帶返署問話……

第八集(07/22)

Brenda（鄧伊婷飾）幫男友Richard（Richard飾）做貸款諮詢人，後被追債，張慧陪Brenda討回公道。張慧與一眾好友開生日派對，期間收到子浩傳來的照片。Brenda從Mary的社交網頁發現疑點，憂張慧被蒙在鼓裏，被張慧聽見。張慧暗地傷心買醉，司徒忠（楊 明飾）緊隨安慰。電影公司突然倒閉，世軒慘被拖欠劇本費，碰巧一影業公司招聘編劇。世軒遂往面試，獲老闆郭文龍（何啟南飾）接見。另外，俊傑從網店前員工得知上司Martin欺壓下屬之事……

第九集(07/23)

雪芳（馬海倫飾）對年輕女子碧心生好感，打算安排司徒忠與她浪漫共膳卻事敗，為之氣結。原來司徒忠巧遇張慧，二人茶敍時遇見Mary，始知她並非與子浩公幹，而是與男友John一起。俊傑提議公司更新電腦系統，卻被Martin駁斥；未幾，公司網頁系統突然癱瘓，更被偷取客戶資料……世軒正式獲聘為編劇，與好友開心慶祝。張慧驚悉Mary的男友竟是有婦之夫，Mary更揚言會搶奪所愛。街上突然有人從高處撒下金錢，吸引街坊瘋搶。

第十集(07/24)

雪芳於阻止途人拾錢時掉失了家傳玉墜，司徒湛（姜大偉飾）不理腳傷幫她從坑渠找回，雪芳感動，二人和好。張慧主持婚禮，回想與子浩的婚禮片段，黯然神傷。張慧致電子浩，惜被對方打發掛線。張慧買醉，司徒忠照料醉至不省人事的張慧，被她錯認是子浩……世軒在電影公司與同事聊天，對方卻三緘其口……派錢的男子網紅「COIN公子」江宗耀，原來曾是富全的學生；二人在街上偶遇，重提多年前的過節，宗耀突然對富全揮拳相向……