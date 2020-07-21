佐敦落場戰鞋　網上拍賣隨時再創天價

隨着早前Michael Jordan紀錄片《The Last Dance》開播，世界各地再度掀起佐敦熱潮。除了不少籃球迷翻箱倒籠將收埋多年的波衫、波鞋及紀念品摷番出嚟拍照懷緬之外，一些神級波鞋收藏家亦決定趁好市將收藏多年的珍貴古董Air Jordan攞出嚟拍賣，一於波鞋換大屋。

繼早前一對有Michael Jordan親筆簽名的Air Jordan 1於拍賣會上創下56萬美元天價成交震撼波鞋界後，近日亦有國際知名拍賣行聯同美國著名波鞋店STADIUM GOODS合作，舉行Original Air：Michael Jordan Game-Worn & Player Exclusive Sneaker Rarities拍賣會，將包括：Air Ship（Air Jordan 1前身）、Air Jordan 7 Olympic及Air Jordan 14 Chicago三對Michael Jordan親身着用的戰鞋連同其他珍貴罕有單品公開拍賣（合共11件），7月30日至8月13日就會於網上進行競投，依家大家可以先睹為快，睇咗當買咗。