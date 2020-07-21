Zico月底入伍　金敏碩咖啡店成功制服偷拍犯

曾拍韓劇《太陽的後裔》及《被告人》的30歲男星金敏碩，前年12月以現役陸軍身份入伍，昨日正式退伍，因為疫情關係，正在休假的他不用返回軍營，直接退伍，他昨日透過社交網公開在粉絲登的應援廣告前做出敬禮手勢的照片，感謝等待他歸來的粉絲。

今日有韓媒指金敏碩前日在首爾狎鷗亭一間咖啡店內制服一名偷拍犯，據指當日金敏碩在店內發現一名男子正用手機在偷拍女性的腳部，犯人企圖逃走，金敏碩即上前將他制服及打電話報警，警方很快便趕到拘捕該名男子，並發現該名男子的手機內有大量偷拍女性的照片。

金敏碩所屬的事務所表示：「金敏碩在本月19日於首爾江南區狎鷗亭的咖啡廳內發現偷拍犯，將他制服後並將他交給警方。」而金敏碩在當兵期間曾與男團EXO成員Xiumin及D.O.參加杜絕偷拍行為的運動，不少網民都大讚他是模範軍人。

金敏碩其後向韓媒透露當時好友孫旻浩亦有在場：「當時我是和同門的孫旻浩在一起，但大家都將注意力放在我一個人身上，真的很抱歉，這是我們應該做的事，就算是其他人見到這件事發生，也會這樣做的，因為這件事而成為焦點令我感到很害羞。」

至於男團BLOCK B出身的27歲男歌手Zico今日宣布於本月30日入伍，事務所指他接受基礎軍事訓練後，便會以社會服務要員身份服役。