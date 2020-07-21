死口唔認！「女友」馮盈盈空降鄭衍峰生日P

現年26歲嘅馮盈盈雖曾與何猷亨傳緋聞，但猷亨之後被發現翻撻陳瀅，不過盈盈絕不寂寞，皆因佢同爆肌主播鄭衍峰關係密切，本月13日係鄭衍峰嘅29歲生日，當日盈盈已於社交網上載生日照片，但配上鄭衍峰的生日日期「20200713 Happy Birthday」，隔空放閃。

不過，原來甜蜜生日還有後續，兩人曾穿上黑白情侶裝現身生日飯局，真係盲嘅都睇到佢哋關係幾咁sweet！問番當事人係咪想將戀情浮面？鄭衍峰依然唔認：「好朋友咁啱撞衫，大家唔使大驚少怪嘅！嗰晚有好多好錫自己嘅朋友來咗陪我過生日，真係好開心㗎！」至於同馮盈盈嘅關係？他謂：「大家喺工作內外都有默契嘅，尤其係工作上嚟緊會有多啲合作，大家留意啦！」

「女主角」馮盈盈亦大方回應，仲出口術𢱑廣告讚自己着咩都有宣傳效果：「哈哈，都講過我哋係好朋友，品味差不多，撞衫都唔出奇，更何況件衫係連鎖服裝店都有得賣，人人都可以買！我覺得服裝品牌和首飾品牌，一定要搵我哋兩個拍廣告，因為原來大家都咁留意我哋衣着打扮😛着咩都有宣傳效果👍🏻」