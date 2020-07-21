現時疫情影響下，外國人不能前往泰國旅遊，所以該國的經濟便要靠自己人來拯救。最近當地有位花卉藝術家，特意揀了一個靠近曼谷蘇萬納普機場、擁有百年歷史的古舊市場Hua Takhe Market舉行展覽，擺放的主要是乾花及假花，但效果卻如圖畫般繽紛美麗，令這個市場當堂熱鬧起來。當中最大賣點，是於一處室內地方設置了一個假的薰衣草湖，而湖中則放置了木艇，訪客可坐在艇上，再找攝影師居高臨下為你打卡。這裏於早上10時開門，但很多訪客早在10時前便來排隊，即使是平日，亦有看不見盡頭的人龍，據講有人為了拍這張湖景照，足足排了3個小時！

這是一個免費入場的展覽，但市集內卻有很多Cafe、熟食攤檔及店舖，一場來到的人潮當然會順道逛逛，無形中帶動了這裏的經濟，可謂一舉兩得。其實類似模式既可刺激消費，又讓泰國人不用出國也可有景點散散心。尤其現在是一個重視打卡的年代，眼見不少泰國人真的一身盛裝專程前往拍照。而這裏的店舖亦相當配合，店內都放滿了花卉，並打開門口歡迎大家入內攝影，就算沒有幫襯亦不介意。甚至有間民宿從河道運來一艘載滿了花朵的船到附近，讓大家免費上船拍攝一番呢。

本來一切都相當美好，而且也確實能幫助當地人的生意，但可惜的是由於太多人蜂擁而至，結果政府宣布於上周六起該活動要永久取消，實在非常可惜！情況等於泰國現時雖然很想讓外國遊客到來振興經濟，但一旦開放通關，經濟好轉的同時，卻要承受潛在的疫情風險。針冇兩頭利，所以實在十分頭痕！

胡慧沖