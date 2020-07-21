佳麗晒Keep Fit晚餐　獲蛋白質性博士馮盈盈教路

《2020香港小姐競選》16位港姐佳麗於網上齊齊STAY HOME見營養師，主持馮盈盈之前都曾做深喉測試，開始時她更以手機顯示其陰性結果，更表示自己會繼續隔離。她表示自己有營養學「背景」，被大家喻為蛋白質性博士。

營養師潘仕寶於網上給佳麗、網民貼士，首兩位佳麗「狂野空姐」廖慧儀及源菲然先向營養師發問問題，廖慧儀表示自己很喜歡吃生果，她問營養士每天吃多少才正確，因自己怕果糖太多，而營養師坦言她準備的晚餐有三文魚、牛油果、番茄、蛋等，平時佳麗過分戒油會令皮膚過乾，而牛油果及三文魚會有適量的油脂提供，絕對是有好處。而源菲然則準備蛋、燈籠椒的沙律及橙，點知被營養師指蛋白質過低，盈盈即謂：「都話蛋白質好重要啦！」

而下一對則是謝恩靈及賴琦媛，謝恩靈的晚餐準備有南瓜、雞髀肉及藜麥，營養師指藜麥可增強飽肚感，而內含維他命B1相當重要，增強大家體力之餘，精神及心情都會好些。至於賴琦媛則準備西蘭花及蝦，更有紅棗、黨參糖水，營養師建議她加些澱粉質。而賴琦媛指自己有「肚腩仔」，做極運動都很難減，營養師指要定時排便及做帶氧運動，亦可做局部運動修回線條。至於謝恩靈就最想減手臂肉，營養師指減體脂時，手臂都自然會有修減，更建議她做啞鈴局部修減。