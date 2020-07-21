「港版子瑜」郭柏妍自爆Dry　食咩補補佢？

《2020香港小姐競選》今日舉行見營養師的網上直播，期間被網民封為「性博士」的前港姐馮盈盈，大講有味笑話，笑言最鍾意食蕉，每朝食蕉可以「朝氣勃勃」。

輪到「港版子瑜」郭柏妍和連佳麗出場，郭柏妍透露自己頭髮乾燥，除了蛋白質，食甚麼食物可以令頭髮更有光澤？營養師謂不好太偏食，食適量果仁和澱粉質，就會有生物素，要保持飲食均衡，而她就準備了炒米粉做晚餐，內有紅蘿蔔、木耳絲、青瓜、素肉、豆腐，營養師讚OK，建議可以用全麥意粉或蕎麥麵代替米粉。

而連佳麗就謂因已食了沙律及番薯做午餐，故預備焗三文魚意粉做晚餐，她謂：「因為我食唔夠澱粉質會頭暈。」營養師讚她做得好，因為知自己身體情況，但建議用全麥意粉，因纖維更豐富，亦可以加多些菜。她又謂自己平時易攰，營養師就話易攰可以Check自己可是貧血，亦可食多些紅肉，補充鐵質。

然後到范倩雯及鄺美璇出場，身形纖瘦的范倩雯就與眾人不同，竟問怎樣增肥：「平時食好多，但由細到大食唔肥，又食好多肉，睇吓點樣均衡增肥？」營養師建議她要少食多餐，提高卡路里 ，並要做運動。而她晚餐是叫外賣，滷水鵝片和豆腐及飯、雞腳木瓜湯及蜜桃，營養師表示她食乜都得，但要她加菜。

相比被指「大隻」的鄺美璇就大感羨慕對方，表示現時努力Keep Fit，食得清淡，故預備烚西蘭花、烚蛋和橙做晚餐，笑言自己不會餓住睡覺，營養師叫她要均衡飲食，食魚、雞肉等。她又問哪些日本魚較健康？營養師就謂樣樣魚都有營養，如果不想肥就不要食太多鰻魚。