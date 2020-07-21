羅雪妍頭髮亂了VS「女版金宇彬」手臂唔夠Firm

《2020香港小姐競選》今日舉行見營養師的網上直播，輪到羅雪妍及「女版金宇彬」陳楨怡出場，羅雪妍表示因午餐已食澱粉質，故預備了去皮雞排、烚菜心、橙做晚餐，她又話自己愛飲老火湯，會用豬骨熬湯，營養師話可用瘦肉或海產煲湯，令脂肪減少。她又謂曾試生酮飲食，幾年前食過一個月，但食番一日澱粉質即肥了5磅，營養師就話因是水分返番嚟，而長遠而言，生酮飲食會引致口氣、脾氣忟憎。有網民笑她頭髮凌亂，問可是冇洗頭？她尷尬笑言：「今朝整完頭髮就趕返屋企見大家，冇整理好。」提到家有很多figure，她謂自己和弟弟愛睇漫畫，而那些是弟弟的收藏。

陳楨怡則預備了魚、藜麥、印尼沙律配醬做晚餐，營養師叫用硬豆腐取代豆卜。她又想增肌和減體脂，試了一星期轉飯做藜麥，話自己手臂不firm，營養師話要focus肌肉鍛煉收番線條。

黃婉恩和「爆乳楊丞琳」陳煦凝出場，一頭曲髮的陳煦凝身穿V領背心，表示今日初一食齋，故外賣北菰紅燒豆腐、翠玉瓜做晚餐，營養師話要睇調味料及醬汁，要少鹽。她又謂自己有水腫問題，小腿較粗，營養師就話小腿粗可能是其他因素。

黃婉恩調整完耳機再回來，她預備了生菜、烚雞胸肉、蛋，和西柚做晚餐，營養師讚豐富。她又謂自己肚較脹，減不到下腹，自己去廁所不暢順，營養師建議她飲多些水及做運動，解決排便問題。