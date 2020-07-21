侯嘉欣缺乏蛋白質　何孟珊戒澱粉心情差

《2020香港小姐競選》16位港姐佳麗Stay home見營養師，大家更要晒出自己的晚餐。梁懿婷準備了雜菜邊爐，有竽絲、粟米、響鈴，但就被營養師替指若要減重就不要吃響鈴，因為是炸類食物，她即表示是給家人吃。而她的妹妹就忽然入鏡打邊爐，更笑言：「我好肚餓！」她又指妹妹十八歲後都會參選港姐，網民都讚她Cute。麥詩晴則準備三文魚、西蘭花及雞蛋，營養師叫她加點澱粉質及生果，她表示自己因為食牛肉會敏感，所以不吃牛肉。她又表示女性生理期時會有水腫問題，營養師叫她煲豆類或雜菜湯水，內含豐富鉀質，會對去水腫有幫助。

而「仙氣嘉欣」侯嘉欣就準備南瓜、椰菜花及生果，但就缺乏蛋白質，她表示腿跟手臂粗，營養師叮囑她要做運動，但不可過量減食，因為會導致甩頭髮甚至停經。侯嘉欣又指生理期會水腫，營養師建議要飲足夠的水及少吃鹹的，她即時「表演」飲水，相當聽話。而「翻版黃心穎」何孟珊則準備鯇魚、西蘭花及蛋，她表示之前試過停澱粉質減肥，但會引致情緒不好，而她都有水腫問題，營養師建議她做多做運動，去水、排毒就可以改善水腫。何孟珊指自己缺乏鐵質，營養師建議她飲紅棗水，但要連紅棗食，吃點紅肉亦可增加鐵質。