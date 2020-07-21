疫下留家　照吸清新空氣

Philips 4500i能過濾99%甲醛及99.97%細小至PM0.003的超微細有害物質，疫情留在家也能享受清新空氣。售價︰約$5,000（互聯網）

疫情肆虐，連餐廳堂食也取消，大家自然多了時間留在家中。然而，不要以為室內空氣一定比戶外好，其實室內空氣潛藏的有害污染物隨時更加嚴重，當中尤以甲醛為甚，無色無味還會釋放15年之久，長期吸入會對健康構成威脅。

Philips最近出咗部4500i空氣清新機，其NanoProtect濾網Pro S3含有541g經特製抗甲醛配方處理過的活性碳，吸收表面面積等同32個足球場，可淨化甲醛、揮發性有機物(VOC)及異味等有害氣體。機身同時內置VitaShield IPS微護盾空氣淨化系統及納米複合甲醛HEPA濾網，能過濾99%甲醛、99.97% PM0.003超微細有害物質，無論是PM2.5微粒、病毒、細菌、花粉、塵埃及寵物毛屑都能隔取，每小時輸出高達270立方米的「無甲醛」潔淨空氣。

當然空氣污染物無色無味，是否成功過濾往往叫人質疑。Philips 4500i配備AeraSense雙感測器，能實時感測室內的微細空氣變化，並將PM2.5懸浮粒子、致敏原及有害氣體的污染度數據化，分別顯示致敏原（1至12級）及有害氣體（1至4級）的潛在風險水平。另外，機面的空氣質素燈也有類似作用，分別以藍、紫、粉紅及紅代表空氣屬優良、普通、欠佳或嚴重水平，方便監察總體室內空氣質素。

4500i特設四種模式及四重風速，並可連接《Clean Home+》手機App，遙距控制空氣清新機及查看室內外的空氣品質，未返到屋企都可開定先，甫入門口即能呼吸清新空氣。此機現正發售，老實講售價唔平，好彩凡買機可獲贈甲醛HEPA濾網，變相第日更換時慳番一筆！