港普F4成立　陳法蓉洪欣朱茵蔡少芬互插死八婆

全新女團「港普F4」正式出道啦！四位「凍齡女神」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）及洪欣憑港式口音普通話（港普）曾鬧出不少笑料，成功在觀眾心目中留下印象。為了延續「港普」傳奇，四姊妹宣布組成全新女團「港普F4」，希望透過特色口音繼續發放歡樂及正能量！

訪問期間，四姊妹的互相暱稱意外曝光，朱茵說：「我哋平時私底下唔會叫咩F4，反而係稱呼大家做『死八婆』！」洪欣繼續爆料，矛頭更直指Ada：「係呀！係Ada嘅口頭禪嚟，佢叫個個都係『死八婆』，我哋冇名㗎，有時都唔知佢叫緊邊個。」Ada百辭莫辯，引得全場大笑。

Monica表示由於她們感情要好，才不會因對方的說話而介懷：「因為熟先唔會嬲，我仲記得嗰陣留長頭髮，Ada話我個妝好似男扮女，佢老公張晉都好緊張話『你唔好咁講啦，Monica會嬲㗎』，但我覺得第個講就可能嬲，但Ada講我只會覺得幾好笑。」

有人說娛樂圈如戰場，女藝人之間經常競爭得火紅火綠，提及「港普F4」多年來在工作上的相處之道，Monica說：「我哋之間唔存在競爭，當大家好好朋友嘅時候，對方接到工作會戥佢開心，可能我有家庭需要，接咗個廣告大家又會戥我開心。」

Ada透露最重要是存着大方無私的心，四姊妹之間從未有心病：「我哋四個有樣嘢好，就係都想大家過得好，例如呢個廣告接唔到，Pass畀對方都會開心，唔會覺得你搶咗我工作，唔會有心病。」