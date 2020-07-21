黎瑞恩排戲包三餐　馬浚偉約埋開農場

藝人黎瑞恩（小恩子）與馬浚偉合演舞台劇《男人40 CEO》。投入綵排個多月，台前幕後已打成一遍，小恩仔每日貼心為拍檔們供應膳食與湯水，又派發印有各人名字的暖壺作小禮物。

馬浚偉說﹕「佢知我獨資今次演出，就同我講要『包3餐』，以減輕我嘅負擔。我話一係一人一餐啦，佢點都唔肯，即使佢有時唔使綵排，都幫我哋叫到成枱嘢食，試過有次啲嘢食逼爆個雪櫃，度門自動彈開咗。」

他又欣賞小恩子生活貼地﹕「佢好『放低身段』，試過因為助手接唔切佢電話，佢就自己拖住個大篋、拎住大袋衫同湯煲出現喺我哋面前。」小恩子今次酬金早已「使凸」，她卻開懷笑說﹕「我當自己交學費學嘢囉。我從未演出過舞台劇，而對手都係咁有經驗嘅劇界演員，覺得一齊食飯可以親切啲，都係多個人、多雙筷啫，平日我都真係好鍾意請人食飯。」

今次小恩子扮演一名「豬秘書」。談到過往的「豬事」，小恩子笑謂﹕「試過喺街見到個男人好似我舅公，我主動走埋去打招呼，對方一臉愕然好驚咁，後來我知道認錯人﹗」

馬浚偉亦有類似經驗﹕「我行行吓街有個男人好熱情咁同我打招呼，我認唔出佢，但擔心係舊同學或者舊街坊，所以停步同佢傾偈，直到佢話﹕『真係好耐冇見你⋯喺電視出現』，我先知大家素未謀面﹗之前撞番曾經一齊參加過歌唱比賽嘅女生，我哋曾經好熟，不過第一眼我竟全冇印象，有啲尷尬。」

今次演出舞台劇，馬浚偉將接受「終極挑戰」，扮演已故天王米高積遜跳勁舞之餘，還會偕小恩子合跳國際標準舞。他形容自己「連個唱都唔會咁做」，落力帶給觀眾驚喜。

至於小恩子則表示仍在努力記台詞﹕「要背熟到可以掉咗個劇本落垃圾桶，不過依家綵排睇到其他人嘅演出，會當咗自己係觀眾咁哈哈大笑，忘詞同唔記得輪到自己講對白。」

二人有意將「緣分」延續到「務農」方面，約定日後開農場「預埋對方」。馬浚偉說﹕「去到某個年紀，相信我會退居幕後，搵塊田種吓嘢、幫病人把吓脈，效法神農氏囉！」

場地提供﹕富薈馬頭圍酒店

黎瑞恩化妝﹕Meegan Seak

黎瑞恩髮型﹕Steve Shek@HAiR